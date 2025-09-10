Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesine Rüşvet Soruşturması: 20 Gözaltı

Antalya'daki rüşvet soruşturması kapsamında 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyonlar sırasında bazı şüpheliler yakalandı ve Kanal V televizyonuna kayyum atandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
