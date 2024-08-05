Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeşilbayır Mahallesi'nde çalışmalara başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uluslararası Sakin Kentler Birliği'ne (Cittaslow) üye çalışmaları kapsamında pilot bölge seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Cittaslow Antalya Teknik Koordinatörü ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ile belediye ekipleri, sakin mahalle için Yeşilbayır'da sahayı inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atasoy, Cittaslow felsefesinin, şehrin keyif alınacak bir hızda yaşanmasını savunduğunu belirtti.

Antalya'nın da Cittaslow ağına katıldığını anımsatan Atasoy, kentte doğayla iç içe kültür yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme ve yeşil alanlarla dolu bir bölge oluşturacaklarını kaydetti.