Üye Girişi
Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yeni Yuva Buldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 642 kedi ve köpek sahiplendirildi. Merkezdeki hayvanların bakımları ve tedavileri yapıldıktan sonra hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 642 kedi ve köpeğin sahiplendirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde 42 bin metrekarelik alana kurulan bakımevi ve rehabilitasyon merkezindeki kedi ve köpeklere özenle bakılıyor.

Sokak hayvanları için alttan ısıtmalı kulübe, acil klinik, ameliyat alanı, kedi evi, köpek kulübesi ve karantina binası bulunan merkezdeki 4 bin 473 kedi ve köpek kısırlaştırıldı, 493'üne ortopedik operasyon yapıldı.

Bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde bütün bakımları ve aşıları yapılan 642 kedi ve köpek hayvanseverler tarafından sahiplendirildi, 1160 kedi ve köpek ise sahiplendirilmeyi bekliyor.

Söz konusu merkezde görevli veteriner hekim Ünzile Kaya, son zamanlarda sahiplenme için çok sayıda vatandaşın merkezi ziyaret ettiğini ve bundan mutlu olduklarını belirtti.

"Satın almayın, sahiplenin"

Merkeze gelen getirilen sahipsiz hayvanların bütün tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini yaptıklarını kaydeden Kaya, şunları kaydetti:

"Sahipsiz hayvanları bir süre gözetim altında tutup genel durumlarına baktıktan sonra sahiplendirme kısmına alıyoruz. Rehabilitasyon süreci biten hayvanlarımız burada sahiplenilmeyi bekliyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızın 18 yaşından büyük olması ve kimlik kartıyla gelmesi yeterli. Artan sahiplenme sayısı bizi memnun ediyor. Daha da artmasını umuyorum. Tüm vatandaşlarımızı sahiplendirme için buraya bekliyoruz. Böylelikle bu güzel kedi ve köpeklerimize yeni yuvalar bulabiliriz. Satın almayın, sahiplenin."

Akdeniz Hayvan Severler Derneği Kurucusu Berrin Özkan??? da ????dernek adına 13 köpeği sahiplendikleri ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hakları Güncel Çevre Yaşam kedi

CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

CHP'nin "tüzük" kurultayından karar çıktı

 Erzurum'a inen Hindistan uçağında aramalar sürüyor: Peçeteye, 'Bomba var' yazmış

Erzurum'a inen Hindistan uçağında alarm! Gizemli yolcu ortalığı karıştırıp aradan çekilmiş

 Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir

Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
İşte cezaevi çıkışı ilk görüntüler! Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, 'Hala akıllanmamışlar' dedirtti

Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, "Hala akıllanmamışlar" dedirtti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hakan Akkaya kimdir? Hakan Akkaya kaç yaşında, nereli, branşı ne? Arda Güler Fenerbahçe'ye mi geliyor? Arda Güler dönüyor mu? Galler Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galler Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakim Ziyech Fas Gabon panenka gol izle! Enes Ünal Milli Takımda neden yok, sakat mı? Hakan Çalhanoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu kadroda yok mu? Galler Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu kadroda yok mu? WAL hangi takım? (Galler Türkiye) Wales - WAL açılımı ne? Brezilya Ekvador maçı hangi kanalda? Brezilya Ekvador maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Uruguay Paraguay maçı hangi kanalda? Uruguay Paraguay maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title