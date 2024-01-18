Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sömestir Festivali Düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) sömestir tatilinde çocukların keyifle vakit geçirebilmesi için festival düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Kenter Sahnesi'nde yapılacak 1. Uluslararası Sömestir Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından gelen tiyatro grupları, çocuklar için kukla ve çocuk oyunları sahneleyecek.

AŞT, tarafından 20 Ocak-3 Şubat tarihlerinde saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seansta düzenlenecek festivalin biletleri, "www.ast.gov.tr" üzerinden 20 liraya alınabilecek.

Festivale, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Denizli ve Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının yanı sıra Tarsus Şehir Tiyatrosu da katılacak.

Bulgaristan'dan Varna Devlet Kukla Tiyatrosu, Rusya'dan Theatre Privet, Danimarka'dan Batıda Theatrenin de oyunlarıyla festivale renk katması bekleniyor.