Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yönelik Soruşturma: İlker Arslan Adliyeye Sevk Edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılıp hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
