Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayında Aşure İkramına Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının arttığı Muharrem ayında merkez ve 19 ilçede aşure ikramına devam ediyor. Aşureler, sosyal hizmetler dairesi başkanlığına bağlı aşevlerinde hazırlanıp vatandaşlara dağıtılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının arttığı Muharrem ayında merkez ve 19 ilçede aşure ikramına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği aşure ikramlarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı aşevlerinde hazırlanan aşureler merkez ve 19 ilçede vatandaşlara dağıtılıyor.

2500 KİŞİLİK İKRAM

Aşure ikramı son olarak kent merkezinde Şarampol Kapalı Yol'da devam etti. Bölge esnafı ve vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Daha sonra Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, kapalı pazar esnafı ve vatandaşlara 2500 kişilik aşure dağıtıldı. Mahalle içerisinde yer alan kapalı pazar önüne park eden aşevi aracı vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirdi.

ALANYA HAL ESNAFINA AŞURE İKRAMI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi'nde yapılan aşureler ise Alanya Toptancı Hali esnafı ve vatandaşlara dağıtıldı. Hal esnafı ve vatandaşlara 1000 kişilik aşure ikram edildi.

Aşure ikramları 12 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Finike Kapalı Pazar yeri, 14 Ağustos Pazartesi günü Elmalı Pazar yeri, 15 Ağustos Salı günü Aksu ve Serik Pazar yeri, 18 Ağustos Cuma günü Kumluca Pazar yerinde devam edecek. Aşure ikramı son olarak 19 Ağustos Cumartesi günü de Kepez ANET arkasında gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya ve ilçelerinde Muharrem ayı süresince 50 bin kişilik aşure ikramında bulunmuş olacak.