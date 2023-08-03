Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı'nda 50 Bin Kişiye Aşure Dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla merkez ve 19 ilçede 50 bin kişiye aşure ikramında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı merkez ve Alanya aşevlerinde hazırlanan aşureler Antalya merkez ve 19 ilçesinde bir ay süresince vatandaşlara dağıtılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla merkez ve 19 ilçede 50 bin kişiye aşure ikramında bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en çok arttığı Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı merkez ve Alanya aşevlerinde hazırlanan aşureler Antalya merkez ve 19 ilçesinde bir ay süresince vatandaşlara dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi aşure dağıtımları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde personele ve vatandaşlara aşure ikram etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, aşure kazanının başına geçerek, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlara aşure dağıttı. Bin 500 kişilik aşure kısa zamanda tükendi. Büyükşehir Belediyesi'nin aşure ikramı ayrıca, Döşemealtı, Kemer, Korkuteli ve Gündoğmuş ilçelerinde de vatandaşlara ikram edildi.

"İlçelerde de dağıtılıyor"

Aşure ikramları, 4 Ağustos Cuma günü Demre Pazar yerinde, 7 Ağustos Pazartesi günü ASAT'ta, 9 Ağustos Çarşamba günü Muratpaşa Kapalı Yol da, 10 Ağustos Perşembe günü ise Kepez Fevzi Çakmak Pazar yerinde olacak. 11 Ağustos Cuma günü Kaş Pazar yeri, 12 Ağustos Cumartesi günü Finike Kapalı Pazar yeri, 14 Ağustos Pazartesi günü Elmalı Pazar yeri, 15 Ağustos Salı günü Aksu ve Serik Pazar yeri, 18 Ağustos Cuma günü Kumluca Pazar yerinde aşure dağıtımı yapılacak. Aşure ikramı son olarak 19 Ağustos Cumartesi günü de Kepez ANET arkasında gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi, Antalya ve ilçelerinde Muharrem ayı süresinde 50 bin kişilik aşure ikramında bulunmuş olacak. - ANTALYA