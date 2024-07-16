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Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanları lanetledi ve şehitleri anarak demokrasiye sahip çıkmanın önemini vurguladı. Ayrıca, Antalya'nın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in başarısını da hatırlatan Böcek, toplantıda 154 gündem maddesi görüşüldü ve ASAT Genel Kurulu yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Salonunda yapılan toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında düzenlendi.

Muhittin Böcek, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunanları lanetlediğini belirterek, tüm şehitleri rahmetle andı ve gazilere sağlık diledi.

Yüce Türk halkının Cumhuriyete ve demokrasiye dün olduğu gibi bugün ve yarın da sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Böcek, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunun altını çizdi.

Operasyon bölgelerinde terörle mücadele ederken şehit düşen askerlere Allahtan rahmet, ailelerine de sabır dileyen Böcek, İzmir'de elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren vatandaşlar ile orman yangını ve sel afeti gibi olaylarda hayatını kaybedenleri de andı.

Öte yandan Muhittin Böcek, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek'in kazandığını hatırlattı.

Ata sporuna destek veren herkese teşekkür eden Böcek, "Yedinci kez altın kemeri Antalya'ya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yusuf Can Zeybek oğlumuz ikinci kez altın kemeri getirdi. Finali yapan Mustafa Taş da evladımız. Ayrıca belediyelerimizden başpehlivanlığa çıkan arkadaşlarımız var. Diğer belediyelerimizden de ödül alan çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bundan sonra Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Mavi gözlü dev adamın yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bayrağımızı ezdirmeyeceğiz, ezanımızı susturmayacağız." diye konuştu.

Toplantıda, 154 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantının ardından, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü Genel Kurulu yapıldı.

4 gündem maddesinin yer aldığı kurulda, 2024 yılı su tarifelerinin güncellenmesine ilişkin teklif yazısının yer aldığı madde, ilgili komisyona sevk edildi.

Meclis ve genel kurul devam toplantısı, 19 Temmuz saat 14.30'da yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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