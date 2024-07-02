Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Mezuniyet Töreni

Antalya Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 14 ilçede 15 kreşle hizmet verdiklerini belirtti.

Bu sayıyı 19 ilçede 36 kreş sayısına çıkararak 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Ulutekin, "Amacımız sizlerin bize emanet ettiği çocukları vatanına, milletine, bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmek." ifadelerini kullandı.