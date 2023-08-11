Antalya Büyükşehir Belediyesi Karavanları Tahliye Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde sahil bandı ve mahalle aralarında park eden karavanları tahliye etti. Kontrolsüz karavan park yerleri temizlendi ve ilaçlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçe sınırlarında sahil bandı ve mahalle aralarında park eden karavanların tahliye işlemini tamamladı. Kontrolsüz karavan park yerleri Büyükşehir ekipleri tarafından temizledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu Kararı ile Konyaaltı sahil bandı ve mahalle aralarında park eden karavanları tahliye etti. Karavanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kontrolünde kaldırıldı. Konyaaltı sahil bandı ve mahalle araları kontrolsüz karavan parklarından arındırıldı.

Park yerleri temizlendi ve ilaçlandı

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri daha sonra Konyaaltı sahil bandı ve mahalle aralarından kaldırılan karavan alanlarını temizledi. Ekipler, karavan park alanlarını sivrisinekle mücadele çerçevesinde ilaçladı. İlaçlanan alanlara daha sonra karasinek tuzağı yerleştirildi. Kaldırılan karavanlardan sonra park yerleri daha güzel bir görüntüye kavuştu. - ANTALYA