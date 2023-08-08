Antalya Büyükşehir Belediyesi Karavanları Tahliye Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçe sınırlarında sahil bandı ve mahalle aralarında park eden karavanların tahliye işlemlerine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu kararı ile Konyaaltı sahil bandı ve mahalle aralarında park eden karavanları tahliye etmeye başladı.

UKOME kararı ile bölgede karavan park etmenin ve bekleme yapmasının yasak olduğunu belirten tebligat geçen günlerde karavan sahiplerine ulaştırılmıştı. Karavan sahiplerine 5 gün süre verilen tebligatta karavanların kaldırılmaması halinde araçların çekileceği tebliğ edilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen sürenin dolması üzerine bugün sabah erken saatlerde harekete geçerek Konyaaltı ilçesi sahil bandı ve mahalle aralarında park eden karavanları tahliye etmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası 22 personel ve çekici araçlarla karavanları kaldırdı. Bazı karavan sahipleri de araçlarını kendileri taşımak üzere harekete geçti. Karavan sahipleri tahliye işlemlerini belediye ekiplerinin yönlendirmelerine uyarak düzenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Tahliye işlemi sırasında sahibi yanında olan karavanlara müdahale edilmezken, sahipsiz karavanlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Cem Oğuz, çevre ve kent estetiğini koruma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Halkımızın da bu konuda duyarlı olması ve kurallara uymasını istiyoruz. Karavan tahliye işlemi, Antalya'nın daha temiz, düzenli ve güzel bir kent olma hedefimiz için önemli bir adım. Ayrıca, kent içinde düzeni sağlama ve trafik akışını kolaylaştırmak içinde bu çalışmayı önemsiyoruz" dedi.