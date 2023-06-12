Antalya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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Antalya Büyükşehir meclis üyeleri, kentteki sivrisinek sorununun çözülmesi üzerine çalışmalar yapılmasını istedi. Meclis üyesi Mesut Kocagöz, yağışların ardından kentte yeni sivrisinek türünün görüldüğünü belirtti ve ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığını ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir meclis üyesi Mesut Kocagöz başkanlığında yapılan toplantıda 124 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Meclis üyeleri, kentteki sivrisinek sorununun çözülmesi üzerine çalışmalar yapılmasını istedi.
Üyelerin sivrisinek çalışması isteğinin ardından konuşan Kocagöz, yağışların ardından kentte yeni sivrisinek türünün görüldüğünü belirtti. Kocagöz, ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığını ifade etti.