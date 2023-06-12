Antalya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya Büyükşehir meclis üyeleri, kentteki sivrisinek sorununun çözülmesi üzerine çalışmalar yapılmasını istedi. Meclis üyesi Mesut Kocagöz, yağışların ardından kentte yeni sivrisinek türünün görüldüğünü belirtti ve ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığını ifade etti.