Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş ilçesi Pembelik Mahallesi grup yolunda genişletme çalışması yapıyor. Yol genişletme ve altyapı çalışmaları kapsamında görüş açısı yetersiz olan keskin virajlar düzeltilirken yolun dar yerlerinde de genişletme çalışması yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında olan Gündoğmuş ilçesi Pembelik Mahallesi grup yolunda genişletme çalışması yapıyor.

Yol-yapım ve onarım çalışmalarına devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni açılan yolların yanı sıra mevcut yollarda da bakım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gündoğmuş ilçesi Pembelik Mahallesi grup yolunda görüş açısı yetersiz olan keskin virajlar düzeltilirken yolun dar yerlerinde de genişletme çalışması yapılıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 4 kilometre uzunluğundaki yol genişletme çalışmalarında sert ve yüksek kayaları kırıcı iş makineleri ile kırarak, dozer yardımıyla genişletiyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş Şube Müdürü Şaban Nizam, şunları kaydetti:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, sorumluluk alanımızda olan yolların geniş olması, konforlu olması, kazaya sebebiyet vermemesi ve insanların daha rahat yolculuk yapabilmesi için talimat verdi. Bu talimatlar doğrultusunda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'mız Gündoğmuş Pembelik arasında bulunan 4 kilometrelik yolda genişletme ve altyapı çalışması yapıyor."

Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Fidan, "Burada çok büyük sorunlar vardı. Gündoğmuş'un en bozuk yolu burasıydı. Bu yol Konya'ya kadar gider. Çok kullanılan bir yol. Muhittin Başkanımızdan Allah razı olsun, burayı yaptı" dedi.

Ali Sekmen de yolda karlanma, buzlanma olduğu zaman araçların kaydığını belirterek, çalışmayla yolun daha güvenli hale geldiğini söyledi.