Antalya Büyükşehir Belediyesi, fırtınada zarar gören çiftçilere sera naylonu yardımı yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesinde yaşanan fırtınada seraları zarar gören 25 çiftçiye 30 bin metrekare sera naylonu yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, çiftçilere yapılan hasar tespiti sonrası sera naylonu desteği sağladı. Çiftçiler, belediyenin yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesinde yaşanan fırtınada seraları zarar gören 25 çiftçiye 30 bin metrekare sera naylonu yardımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, geçtiğimiz kış çıkan fırtınada seraları zarar gören çiftçileri yalnız bırakmadı. Fırtına sonrası Aksu Kurşunlu bölgesinde hasar tespiti yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yapılan değerlendirmenin ardından çiftçilere sera naylonu desteği sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Seyyit Emre Bilici, tarımla uğraşan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Bilici çiftçilere sağlanan destek hakkında şunları söyledi:

"Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde doğal afet nedeniyle bir hortum meydana gelmişti. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri olarak doğal afetin yaşandığı bölgeye gittik. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız çiftçi vatandaşlarımızın hasar tespitini gerçekleştirdi. Bu tespitler neticesinde 25 çiftçimizin zarar gördüğünü belirledik. Doğal afetten dolayı zarar gören çiftçilerimize toplamda 30 bin metrekare sera naylonu desteği sağladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yardıma ihtiyacı olan çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Yaşanılan doğal afet nedeniyle serası zarar gören çiftçi Fahrettin Ostan, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Fırtınada seramızda bulunan demirler ve naylonlarımız zarar gördü. 3 dönüm seramın tamamı yerle bir oldu. Bir gün sonra Antalya Büyükşehir Belediye'mize durumu bildirdik. Büyükşehir ekipleri gelip yerinde incelediler ve hasar tespiti yaptılar. Şimdi de belediyemizin bize sağladığı sera naylonu yardımını teslim alıyoruz" diye konuştu.

Aksulu üreticilerden Serkan Şen de, seralarında oluşan zararın büyük bir maliyete sahip olduğu için hepsini karşılayacak ekonomik güçlerinin bulunmadığını söyledi. Şen, "Büyükşehir Belediye'mizin yardımıyla bir nebze de olsa yaralarımızı sarmış olduk. Unutulmamış olmak sevindirici bir durum" dedi.

Çiftçi Fevzi Kaplan ise "Yaşanılan afetten hemen sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yardımımıza koştu. İncelemeler yapıp hasar tespiti gerçekleştirdiler. Burada sera naylonlarımızı teslim aldık. Yardımlarından dolayı Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.