Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireyler İçin Yeni Sistemler Hayata Geçiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni sistemleri hayata geçirecek.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Toplu Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kent Konseyi ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Engelsiz Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu taşıma hizmetlerinin daha erişilebilir, güvenli ve verimli hale getirilmesi, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Sesli sinyalizasyon sisteminin aktifleştirilmesi ve durakların isimlendirilmesi konularında çalışmalar yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, Antalya'nın toplu taşıma hizmetlerinde engelli bireyler için iyileştirmeler yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, toplu taşımada kaliteyi artırmak ve halkın memnuniyetini sağlamak amacıyla etkin çalışma yürüttüklerini bildirdi.

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