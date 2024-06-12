Üye Girişi
Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireyler İçin Yeni Sistemler Hayata Geçiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni sistemleri hayata geçirecek. Toplantıda, toplu taşıma hizmetlerinin daha erişilebilir, güvenli ve verimli hale getirilmesi, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni sistemleri hayata geçirecek.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Toplu Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kent Konseyi ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Engelsiz Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu taşıma hizmetlerinin daha erişilebilir, güvenli ve verimli hale getirilmesi, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Sesli sinyalizasyon sisteminin aktifleştirilmesi ve durakların isimlendirilmesi konularında çalışmalar yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, Antalya'nın toplu taşıma hizmetlerinde engelli bireyler için iyileştirmeler yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, toplu taşımada kaliteyi artırmak ve halkın memnuniyetini sağlamak amacıyla etkin çalışma yürüttüklerini bildirdi.

????

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Güncel Haberler

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

 Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title