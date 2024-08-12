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Antalya Büyükşehir Belediyesi Enerji Tüketiminin Yüzde 39'unu Güneş Enerjisiyle Karşılıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz ve yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji tüketiminin yüzde 39'unu çatı tipi Güneş Enerji Santralleriyle karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi, 10 yeni santral daha ekleyerek toplamda 17 Güneş Enerji Santrali kurdu ve enerji üretim kapasitesini 9,49 megavata çıkardı. Ayrıca Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binası ve Manavgat Toptancı Hali çatılarına da Güneş Enerji Santralleri kurulması planlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, enerji tüketiminin yüzde 39'unu çatı tipi Güneş Enerji Santrallerinden (GES) karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında temiz ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına duyulan ihtiyaç üzerine GES'e yeni yatırımlar gerçekleştirildi.

Yaklaşık 5 yıl önce 7 olan GES'e 10 yeni santral daha ekleyerek sayıyı 17'ye çıkaran büyükşehir belediyesi, yeni GES yatırımlarıyla kurulu gücü 9,49 megavata ulaştırarak enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 39,59'unu GES'lerden karşılamaya başladı.

Öte yandan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binası çatısı ile Manavgat Toptancı Hali çatısına da GES yatırımları planlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Manavgat Güneş Ekonomi Güncel Haberler

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