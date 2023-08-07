Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Armutlu-Akçay Mahalleleri Yolunu Yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Armutlu-Akçay mahalleleri arasında yer alan grup yolunu altyapı çalışmalarının ardından sathi asfalt ile kaplıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir ile Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk 3,5 kilometrelik yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.

Armutlu Mahallesi ile Akçay Mahallesi arasındaki grup yolundaki çalışmaları yerinde denetleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, altyapı çalışmalarının ardından 3,5 kilometrelik yolun asfaltını döktüklerini belirtti. Elmalı Belediyesi ile birlikte onarım isteyen yolu yenileyerek bölge halkına konforlu bir ulaşım sağlayacaklarını aktaran Akdemir, "Muhittin Başkan'ımızın muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantıda özellikle bu yolun yapılması noktasında talepler olmuştu. Bu sözü görüldüğü üzere hemen gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Saha ziyaretine katılan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de şunları söyledi:

"Armutlu- Akçay mahallelerimiz arasındaki 3500 metrelik yolumuzu asfaltla buluşturuyoruz. Yolumuz çok kötü bir durumdaydı yoğun kullanılan bir yol olduğu için çalışma gerekiyordu gerekli görüşmelerin ardından çalışmalar başladı. Mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Muhittin Böcek'e teşekkürlerimi sunuyorum."

Armutlu ile Akçay arasındaki yolun yoğun kullanılan bir güzergah olduğunu belirten Armutlu Mahalle Muhtarı İlyas Erçin ise şunları dile getirdi:

"Yolumuza önceden bakım ve onarım yapıldı ancak yeterli olmadı zaman içerisinde kötüleşerek sıkıntılı bir hal almaya başladı. Muhtarlar toplantısında Muhittin Başkan'ımıza yolumuzun durumunu aktardık sağ olsun hemen o gün talimat verdi ve gereken çalışmalar başladı. Kırsal hizmetler ekipleri yolumuzu sil baştan ele aldılar alt yapısını sağlamlaştırarak sathi kaplama asfaltımızı döküyorlar. Başkanımızın hassasiyeti için çalışmalar için Armutlu Mahallesi olarak teşekkürlerimizi sunuyorum."