Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı'nda Yol Kapatma Yapacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı Atatürk Caddesi üzerinde yapılacak asfalt çalışma nedeniyle Namık Kemal Caddesi'nden Döşemealtı merkezine doğru giden yolun sağ şeridinde 24 Temmuz Pazartesi saat 20.00'da yol kapatması yapacağını duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Döşemealtı, Atatürk Caddesi üzerinde yapılacak asfalt çalışmaları nedeniyle yol kapama yapılacağı açıklandı. Buna göre 24 Temmuz 2023 saat 20.00'da Namık Kemal Caddesi'nden Döşemealtı İlçe merkezine doğru yolun sağ kesiminde yol kapatması yapılacağı, trafik akışının ise çalışma yapılan kısmın karşı şeridinde gidiş-geliş olarak sağlanacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - ANTALYA