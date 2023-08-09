Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı'nda Sıcak Asfalt Çalışması Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı İlçesi Atatürk Caddesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmasını inceledi. Başkan Böcek, 2,4 kilometrelik yolun sıcak asfalt ile kaplandığını belirterek, 15 milyon TL'lik maliyeti olan yolun Döşemaaltı halkına hayırlı olmasını diledi. Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın 19 ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı İlçesi Atatürk Caddesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmasını inceledi. Başkan Böcek, 2,4 kilometrelik yolun sıcak asfalt ile kaplandığını belirterek, 15 milyon TL'lik maliyeti olan yolun Döşemaaltı halkına hayırlı olmasını diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın 19 ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, altyapısı tamamlanan yolları sıcak asfalt ile kaplıyor. Büyükşehir ekiplerinin Döşemealtı ilçesi Atatürk Caddesi'nde yaptığı sıcak asfalt çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yerinde inceledi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in de eşlik ettiği asfaltlama çalışmalarında Başkan Muhittin Böcek, asfalt ekiplerine kolay gelsin dileklerinde bulundu.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ 19 İLÇEDE YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Asfaltlama çalışması yapan işçilerle bir süre sohbet eden Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir ekiplerinin Antalya'nın farklı noktalarında altyapısını tamamladıkları yollarda asfaltlama çalışması yaptıklarını kaydetti. Ekiplerimiz Döşemealtı'nın en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'ni sıcak asfalt ile kaplıyor diyen Başkan Muhittin Böcek, "2,4 kilometrelik bir yolda çalışma yapılıyor. 9 bin ton sıcak asfalt kullanıyoruz. Bu yolun 15 milyon TL'lik bir maliyeti var. Büyükşehir Belediyesi olarak Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç ile birlikte vatandaşlara verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Bu yolun tüm Döşemealtılı vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım ve Turgay Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TURGAY GENÇ'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i makamında ziyaret etti. Başkan Böcek, Turgay Genç ile makamda bir süre sohbet ederek, ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Böcek, daha sonra Yesilbayır Mahallesi Yeni Camiinde yaz kursunu tamamlayan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, öğrenciler ve aileleri ile sohbet ederek, kursu tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

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