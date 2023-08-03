Antalya Büyükşehir Belediyesi Depremzede Gençleri Misafir Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Hataylı gençleri Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde misafir ediyor. Gençler, bir hafta süresince çeşitli sosyal aktivitelerle hem yaz tatilini değerlendirecek hem de moral depolayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Hataylı gençleri Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde misafir ediyor. Depremzede gençler bir hafta süresince Gençlik Kampı'nda çeşitli sosyal aktivitelerle hem yaz tatilinin değerlendirecek hem de moral depolayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 18-24 yaş arası 40 depremzede genç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Eğitim Kampı'nda misafir ediliyor.

Hataylı gençler bir hafta boyunca Gençlik Kampı'nda çeşitli sosyal aktivitelerle hem moral depolayacak hem de yaz tatillerini doya doya geçirme fırsatı bulacak. Gençler kampta, yeni arkadaşlıklar edinirken, çeşitli sosyal aktivitelere katılacak. Depremden etkilenen gençlere yönelik Gençlik Kampı'nda atölye çalışmaları da düzenlenecek.

Habitat Derneği Gönüllüsü Ersin Kopuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nda Hataylı gençlerin bir hafta süresince çok keyifli bir zaman geçireceğini söyledi. Hatay'dan gelen gençlerin sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve girişimcilik alanında çeşitli farkındalık amaçlı atölyeler gerçekleştirileceğini belirten Ersin Kopuz, şöyle konuştu:

"Bu atölyelerin yanında alanda çeşitli sosyal aktivitelerin gerçekleştirebileceğimiz havuz, spor alanları ve amfi tiyatro gibi alanlar var. Deprem bölgesinde iyileştirme dönemine yönelik kalkınma adına çalışmalarımızı yerelde yürüttüğümüz işbirlikleri ile sürdürüyoruz. Yaz kampında da Hatay'dan gelen gençlerimizi öncelikli olarak değerlendirdik. Bizlere sağlamış olduğu imkan için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür ediyoruz."

Hatay'dan gelen depremzede gençler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-İlknur Kayıkçı: "Deprem bölgesinden geldiğimiz için farklı bir mekanda kalmamız kendimizi çok iyi hissetmemizi sağladı. Burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, bilmediğimiz ve daha önceden görmediğimiz alandaki farklı eğitim çalışmaları bize çok iyi geldi. Bizlere bu fırsatı veren herkese çok teşekkür ederim."

-Yasemin Nur Barutçu: "Deprem nedeniyle psikolojik olarak kötü bir dönem geçirdik. Psikolojik desteklerden en önemlisi sosyal yaşamdı. Burada yeni arkadaşlıklar edindik. Burada tanıştığımız arkadaşlar ile Hatay'da da arkadaşlıklarımızı sürdüreceğiz."

İLÇELERDEN GELEN GENÇLER DE MİSAFİR EDİLECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, ağustos ve eylül aylarında da Antalya'nın ilçelerinde gelen gençleri ağırlayacak. Gençlik Kampı'nda 14-17 Ağustos'ta Manavgat, 19-22 Ağustos'ta Akseki, Gündoğmuş ve İbradı, 24-27 Ağustos'ta ise Kaş, Demre, 29 Ağustos-1 Eylül'de Elmalı, Korkuteli, 3-6 Eylül'de Gazipaşa ve Alanya son olarak 8-10 Eylül'de Kumluca ve Finike'den gelen gençlere yönelik kamp düzenlenecek.