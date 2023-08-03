Antalya Büyükşehir Belediyesi, Depremden Etkilenen Hataylı Gençleri Misafir Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Hataylı gençleri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde misafir ediyor. Gençler, bir hafta süresince çeşitli sosyal aktivitelerle hem yaz tatilini değerlendirecek hem de moral depolayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Hataylı gençleri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde misafir ediyor. Depremzede gençler bir hafta süresince Gençlik Kampı'nda çeşitli sosyal aktivitelerle hem yaz tatilinin değerlendirecek hem de moral depolayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen çocuklar ve gençlere yönelik gerçekleştirdiği sosyal aktivitelerle çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği ile gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde 18-24 yaş arası 40 depremzede genç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Eğitim Kampı'nda misafir ediliyor.

Keyifli vakit geçirecekler

Hataylı gençler bir hafta boyunca Gençlik Kampı'nda çeşitli sosyal aktivitelerle hem moral depolayacak hem de yaz tatillerini doya doya geçirme fırsatı bulacak. Gençler kampta, yeni arkadaşlıklar edinirken, çeşitli sosyal aktivitelere katılacak. Depremden etkilenen gençlere yönelik Gençlik Kampı'nda atölye çalışmaları da düzenlenecek.

Atölye çalışmaları yapılacak

Habitat Derneği Gönüllüsü Ersin Kopuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nda Hataylı gençlerin bir hafta süresince çok keyifli bir zaman geçireceğini söyledi. Hatay'dan gelen gençlerin sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve girişimcilik alanında çeşitli farkındalık amaçlı atölyeler gerçekleştirileceğini belirten Ersin Kopuz, "Bu atölyelerin yanında alanda çeşitli sosyal aktivitelerin gerçekleştirebileceğimiz havuz, spor alanları ve amfi tiyatro gibi alanlar var. Deprem bölgesinde iyileştirme dönemine yönelik kalkınma adına çalışmalarımızı yerelde yürüttüğümüz işbirlikleri ile sürdürüyoruz. Yaz kampında da Hatay'dan gelen gençlerimizi öncelikli olarak değerlendirdik. Bizlere sağlamış olduğu imkan için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kendimizi çok iyi hissediyoruz"

Deprem'in en çok etkilendiği illerden başında gelen Hatay'dan gelen gençlerden İlknur Kayıkçı, "Deprem bölgesinden geldiğimiz için farklı bir mekanda kalmamız kendimizi çok iyi hissetmemizi sağladı. Burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, bilmediğimiz ve daha önceden görmediğimiz alandaki farklı eğitim çalışmaları bize çok iyi geldi. Bizlere bu fırsatı veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Yeni arkadaşlıklar edindik

Gençlik Kampı'nda katılan Yasemin Nur Barutçu ise duygularını şöyle açıkladı: "Deprem nedeniyle psikolojik olarak kötü bir dönem geçirdik. Psikolojik desteklerden en önemlisi sosyal yaşamdı. Burada yeni arkadaşlıklar edindik. Burada tanıştığımız arkadaşlar ile Hatay'da da arkadaşlıklarımızı sürdüreceğiz"

İlçelerden gelen gençler de misafir edilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Ağustos ve Eylül aylarında Antalya'nın ilçelerinde gelen gençleri ağırlayacak. Gençlik Kampı'nda 14-17 Ağustos tarihlerinde Manavgat, 19-22 Ağustos da Akseki, Gündoğmuş ve İbradı, 24-27 Ağustos'ta ise Kaş, Demre, 29 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında Elmalı, Korkuteli, 3-6 Eylül de Gazipaşa ve Alanya son olarak ise 8-10 Eylül de ise Kumluca ve Finike'den gelen gençlere yönelik kamp düzenlenecek. - ANTALYA