Antalya Büyükşehir Belediyesi Denizlerin Korunması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizlerin ve insan sağlığının korunması için deniz süpürgesi, denetim teknesi ve elektronik gemi denetim sistemi gibi çok yönlü çalışmalar yapacak. Antalya'nın Mavi Bayraklı plajlarının korunması için tüm gücüyle çalışan belediye, deniz sezonuna hazır durumda olduğunu belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl denizlerin korunması anlamında çok daha donanımlı ve çok daha etkin bir şekilde sezona giriş yapacak. "Mavi Deniz İçin Çalışıyoruz" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, deniz süpürgesi, denetim teknesi ve elektronik gemi denetim sistemi başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma ile denizlerin ve insan sağlığının korunması için mücadele edecek.

231 Mavi Bayraklı plajıyla Türkiye'nin hatta dünyanın en fazla Mavi Bayrağına sahip kent olan Antalya'nın denizi ve kıyılarının korunması için Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili bütün birimleriyle Büyükşehir Belediyesi'nin deniz sezonuna hazır durumda olduğunu söyledi.

"İMKAN VE KABİLİYETLERİMİZ GÜÇLENDİRİLDİ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin denizin korunmasına yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Danışmanı Atasoy, "Deniz süpürgemizle olası deniz çöplerinin toplanmasına yönelik faaliyetleri yürütüyoruz. Öte yandan deniz araçlarının kontrol ve denetimine yönelik olarak denetim teknelerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yıl yine faaliyete geçirdiğimiz elektronik gemi denetim sistemiyle, gemi atık alım istasyonlarıyla denizlerimiz çok daha güvenli olacak. Doğrudan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ve kontrolünde olan 17 Mavi Bayraklı plajımız var. 231 tane Mavi Bayraklı plajla Türkiye'nin hatta dünyanın en fazla Mavi Bayrağına sahip kentiz. Denizlerimizin korunması, insan sağlığının korunması, Antalyalı vatandaşlarımızın ve şehrimize gelecek yerli ve yabancı turistlerin tatillerini güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapması için imkan ve kabiliyetimizi güçlendirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

"DENİZİMİZİ GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYORUZ"

Geçen yıl faaliyete geçen "Denizleri Ağlatmayın" projesi kapsamında hem su altı robotları, hem dalgıçlarla hayalet ağların toplandığını söyleyen Atasoy, yabancı istilacı türlerle ilgili mücadele çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Dere atık kapanlarıyla deniz çöplerinin denize ulaşabileceği noktalarda çalışmaların yürütüldüğünü de söyleyen Atasoy, "Bu ve buna benzer çalışmalarla hem bilinçlendirme, hem kontrol hem de güvenliğe yönelik ekipmanlarımızla, deniz filomuzla, uzman ekibimizle, sorumluluk alanlarımızda denizimizi gözümüz gibi koruyoruz. Bu yıl çok daha etkin ve başarılı çalışmalar yürüteceğimize eminim" diye konuştu.

"VATANDAŞIN DESTEĞİ ŞART"

Antalya gibi 640 km sahil şeridine sahip bir kentte yalnızca Antalya Büyükşehir Belediyesi ya da ilgili kurum ve kuruluşların yağacağı çalışmaların denizlerin korunması için yeterli olmayacağına dikkat çeken Atasoy vatandaşların desteğinin şart olduğunu belirtti. Atasoy, şöyle konuştu:

"Eğer vatandaşlarımız ve kentimize gelen misafirlerimiz deniz ve kıyıları kullanım süresince daha bilinçli olurlarsa, çevreyi kirletmezlerse işimiz elbette çok daha kolay olur. Vatandaşlarımızın ve Antalya'mıza gelen tüm ziyaretçilerimizin sağlıklı ve temiz bir çevrede tatillerini geçirmelerini, arkalarında çöplerini değil güzel anılarını bırakmalarını isteriz."