Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu, Düden Çayı'nı masaya yatırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu, "Düden Çayı ve Çevresi, Su Kalitesinin Değerlendirilmesi" konusunda ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum, kuruluş, meslek odası, sivil toplum örgütü temsilcileri ve konusunda uzman kişilerden oluşan kurul, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve aynı zamanda Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy'un moderatörlüğünde belediyede gerçekleşti.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Oğuz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İnanç Argun ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Düden Çayı ve kaynağı ile ilgili genel bilgiler içeren sunumun yapıldığı toplantıda, havza bazında Düden Çayı kaynağı ve kollarını baskı altına alan noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları hakkında görüşler belirtildi.

Analiz sonuçlarının da değerlendirildiği toplantıda, ele alınacak konularla ilgili alt komisyonlar oluşturuldu.

Tüm çalışmaların sonucunda Düden Çayı ve havzası ile ilgili mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerine dair rapor hazırlanması kararlaştırıldı.