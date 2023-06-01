Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi'nde metruk yapıları yıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balbey Mahallesi'nde huzuru bozan metruk yapıları yıkıyor. Ayrıca, görüntü kirliliğine neden olan alanlarda da temizlik çalışması yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balbey Mahallesi'nde huzuru bozan metruk yapıları yıkıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, görüntü kirliliğine neden olan alanlarda da temizlik çalışması yapıyor.

Balbey 1. Etap Proje Alanı 28476 ada 5 parselde inşaat sürecine ilişkin yıkım işlemlerini tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1. Etap Proje Alanı ile eş zamanlı olarak, yenileme alanı sınırları içerisinde kalan diğer alanlarda tespit, planlama ve tasarım projesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Balbey Mahallesi ve Bölgesi Koruma Kentsel Yenileme Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği'nin talebi üzerine, mahallenin huzurunu bozan yerlerle ilgili tespit çalışması yapıldı.

Tespitin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) koordinatörlüğünde çalışma yapıldı. Balbey Mahallesi'nde can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapılar yıkıldı. Balbey Mahallesi'nde bahçe duvarı, kapı-pencere açıklıklarının kapatılması gibi işlemler de Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve KUDEB koordinatörlüğünde yürütülüyor.