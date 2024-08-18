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Antalya Büyükşehir Belediyesi Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği Düzenledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, deniz ekosistemine zarar veren istilacı aslan balığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği düzenledi. Yarışmada birinci olan takım, 3 kilo 640 gram ağırlığında 18 balık yakaladı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği düzenledi. Konyaaltı Varyant Ekdağ Tesisi önünde düzenlenen yarışmada 3 kilo 640 gr ağırlığında 18 balık yakalayan Kaan Selçuk Kara, Samet Alabacak ve Murat Uysal'ın takımı şampiyon oldu.

Büyükşehir Belediyesi, deniz ekosistemine zarar veren istilacı aslan balığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği 'Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği'ni bu yıl da gerçekleştirdi. Etkinlik, Konyaaltı Varyant Ekdağ Sosyal Tesisi önünde yapıldı. Katılımcılar saat 08.30'da denize açılarak 11.30'da yarışmayı tamamladı. Yarışmaya 7 takım katıldı ve denizden toplam 7 kilo 370 gram ağırlığında 37 aslan balığı çıkarıldı. Yarışmanın birincisi, 3 kilo 640 gram ağırlığında 18 balık yakalayan Kaan Selçuk Kara, Samet Alabacak ve Murat Uysal'ın takımı oldu. Yakalanan aslan balıkları, Ekdağ A.Ş. tarafından kurulan alanda pişirilerek halka ikram edildi.

'DENİZ EKOSİSTEMİNİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in deniz turizminin geliştirilmesine ve biyoçeşitliliğin korunmasına büyük önem verdiğini belirterek şunları söyledi:

" Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ekosistemini korumaya yönelik en önemli çalışmalarından biri, denizlerimizdeki yabancı istilacı türlerle ilgili yaptığımız çalışmalardır. Burada sadece aslan balığı yarışması olarak değil, aslan balığının nereden geldiğini, etkilerini ve neden bu balığı yakalamamız ve sofralarımızda tüketmemiz gerektiğini anlatan farkındalık çalışması yapıyoruz. Bu etkinlik, Türkiye'ye örnek olan bir çalışma. Bu türle mücadelenin en etkin yolu, onun ekonomik değerini artırmak ve sofralarımıza taşımaktır. Aslan balığı, protein değeri yüksek ve lezzetli bir balık. Tadım etkinliğinde de vatandaşlarımıza bunu sunacağız."

ASLAN BALIĞI SALI GÜNLERİ DÜDEN BALIKTA

Ekdağ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın ise aslan balığını Ekdağ Sosyal Tesisleri'nin menüsünde sunduklarını belirtti ve bu lezzeti daha fazla kişinin tatmasını amaçladıklarını ifade etti. Aydın, "Aslan balığı yakalama yarışmalarını Finike, Adrasan ve Kemer'de de devam ettireceğiz. Hafta içi salı günleri Düden Balık Tesisimizde aslan balığı menümüz olacak. Vatandaşlarımızı bu lezzetle buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.

Yarışmada birinci olan Kaan Selçuk Kara, uzun yıllardır zıpkınla dalış yaptığını ve aslan balığıyla mücadele ettiğini belirterek, bu yarışmaya üçüncü kez katıldığını ve yine dereceye girdiğini söyledi. Takım arkadaşları da aslan balığının lezzetli olduğunu, ancak zehirli oklarından dolayı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe katılan tüm yarışmacılara kupa, madalya ve kamp sandalyesi hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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