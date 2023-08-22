Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'de 4 Mahalle İçin Asfalt Çalışması Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın zor olduğu Akseki ilçesinde bulunan 4 mahalle için asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, grup yolunda asfalt yenileme ve bakım çalışması yapıyor. Yolun güvenli ve konforlu hale getirilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşımın zor olduğu Akseki ilçesinde bulunan 4 mahalle için asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Akseki ilçesi Güneykaya-Hocaköy - Kepez- Kepezbeleni grup yolunda asfalt yenileme ve bakım çalışması gerçekleştiriyor. Zamanla deforme olan grup yolunu iş makineleriyle söken ekipler, yağmur suyunun yolu bozmaması için belirlenen bölgelere büz koyarak şarampolleri temizledi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı asfalt ekipleri hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 21 km'lik yolda sathi asfalta başladı. Ekipler hummalı bir çalışma yürüterek yolu güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir çalışma hakkında şu bilgileri verdi: "Manavgat yangınında bu bölge tahrip oldu. Yollarımız bozuldu. Akseki muhtarlar toplantısında muhtarlarımızın bu yolların yenilenmesi için talepte bulundu. Asfalt yenileme ve onarım çalışmasına başladık. Asfalt öncesi alt yapı hazırlılarını kış aylarında tamamladık. Şu anda sıcak asfalt çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Güneykaya -Hocaköy - Kepez- Kepezbeleni grup yolunu kapsayan asfalt yenileme çalışması toplam 21 kilometre uzunluğunda. Yöre halkına hayırlı olmasını diliyorum".

Kepez Mahalle Muhtarı Durmuş Küçük ise, "Çalışmanın yapıldığı grup yolu 4 mahalleyi birbirine bağlıyor. Yolda oluşan çukurlardan dolayı konforlu seyahat edemiyorduk. Muhittin Başkan'ımıza şikayetimizi dile getirdik. Başkanımız söz verdi. Şimdi de yollarımız yenileniyor" dedi.

Hocaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Zorlu ve Kepezbeleni Mahalle Muhtarı Mehmet Uyar da asfalt yenileme çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA