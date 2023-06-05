Antalya Büyükşehir Belediyesi, AGC'ye Sosyal Tesis Tahsis Etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile ortak hizmet projesi ve işbirliği protokolü imzaladı. Protokol ile yıkılan İl Özel İdaresi binasının yerindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 110 metrekare kapalı alanı bulunan yapının Antalyalı Gazetecilerin 'sosyal tesis' olarak kullanmasına yönelik 3 yıllığına ücretsiz tahsis edildiği açıklandı. Kategori: Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile ortak hizmet projesi ve işbirliği protokolü imzaladı. Başkan Muhittin Böcek, protokol ile yıkılan İl Özel İdaresi binasının yerindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 110 metrekare kapalı alanı bulunan yapının Antalyalı Gazetecilerin 'sosyal tesis' olarak kullanmasına yönelik 3 yıllığına ücretsiz tahsis edildiği açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) arasında imzalanan ortak hizmet projesi ve işbirliği protokolü imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AGC Başkanı İdris Taş ve basın mensupları katıldı. Başkan Muhittin Böcek, 29 yıllık siyasi hayatında basın mensupları ile gece gündüz demeden işbirliği içinde güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

"Bu tesiste güzel hatıralarınız olacak"

"Antalyalı hemşehrilerim 'Söz Muhittin Böcek Sözü'nü bilir diyen Başkan Muhittin Böcek, "Turizmin ve tarımın başkenti Antalya'da gazeteci meslektaşlarımız her zaman duyarlı bir şekilde davranmıştır. Biz yerel yöneticilerin çalışmalarının halka duyurulması noktasında çok emeğiniz var. Gazeteci dostlarımızın dinlenebileceği, hoş vakit geçirebilecekleri bir sosyal tesisleri olması noktasında eski İl Özel İdare binasının yerindeki belediyemize ait yapıda bundan sonra güzel hatıralarınız olacaktır. Bu işbirliği protokolünün Antalya'da görev yapan tüm basın emekçilerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AGC'den başkan Böcek'e teşekkür

AGC Başkanı İdris Taş ise Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 9 Aralık 2022 yılında gerçekleşen AGC Ödül Töreni'nde bir sürpriz yaparak, bu yerin gazetecilerin sosyal tesis olarak kullanmasına yönelik müjde verdiğini hatırlattı. Aradan geçen kısa zaman içinde bu sözün yerine getirildiğini söyleyen İdris Taş, "Antalyalı Gazetecilerin böyle bir tesisse ihtiyacı vardı. Güzel bir ortamda çay kahvenin içilebileceği, kentin sorunlarının konuşulacağı, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplantılarını yapabileceği bir mekana kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm meslektaşlarım adına Muhittin Başkan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kent tarihi sergisini gezdiler

Daha sonra ise Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve AGC Başkanı İdris Taş arasında ortak hizmet projesi ve işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski İl Özel İdare binası yerinde bulunan 110 kapalı alanı, 96 metrekare açık alanı bulunan yapı AGC Sosyal Tesisi olması noktasında 3 yıllığına bedelsiz AGC'ye tahsis edildi. Başkan Muhittin Böcek, daha sora basın mensuplarına Büyükşehir Belediyesi'nin Eski Hizmet Binası içerisinde yer alan Antalya Kent Tarihi Sergisi'ni gezdirdi. Başkan Böcek, son olarak işbirliği protokolüne katılan basın mensuplarıyla eski belediye binası önünde anı fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA