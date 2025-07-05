Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Rüşvet Soruşturmasında Gözaltına Alındı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Böcek'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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