Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Rüşvet Soruşturmasında Gözaltına Alındı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Böcek'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel