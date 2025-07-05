Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği bildirildi.
TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in savcılıktaki sorgusu 2 saatte tamamlandı. Başkan Böcek, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel