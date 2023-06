Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Kurban Bayramı mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kurban Bayramı mesajında, "Küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların bittiği, hasretliklerin sona erdiği bir bayram olması dileğiyle mübarek Kurban Bayramı'nızı kutluyor; bayramın Antalya'mıza, ülkemize, dünyaya sağlık, mutluluk, barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Böcek, bugün yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Böcek'in mesajı şöyle:

"Yardımlaşmanın ve dayanışmanın öne çıktığı, sevinci ve huzuru doyasıya yaşadığımız bir Kurban Bayramı'nı daha kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, yediden yetmişe hepimizin mutluluk kaynağıdır. Dargınların barıştığı, sevenlerin kavuştuğu, paylaşma ve dayanışma duygularımızın arttığı, insanların birlikte neşeyle vakit geçirdiği zamanlardır bayramlar. İnsanları bir araya toplayan, yaraları saran, dargınlıkları, kırgınlıkları sona erdiren en özel günlerdir bayramlar. İhtiyaç sahiplerini hatırlamak, birbirimize sarılmak, kucaklaşmaktır bayramlar. Dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz Kurban Bayramı da berekettir. Toplumsal birlik ve beraberliğin yaşandığı en özel, en önemli değerimizdir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de sorunsuz bir bayram yaşanması için tüm önlemlerimizi aldık. Bayram tatilini siz değerli hemşerilerimizin huzurlu ve sorunsuz bir şekilde geçirmesi için tüm birimlerimizle görevimizin başında, sizlerin hizmetinde olacağız. Bize ihtiyacınız olan her an yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 farklı noktada ücretsiz kesim hizmeti sunacağız. Usta kasaplarımız kesiminden parçalanmasına kadar sağlıklı ve hijyenik koşullarda vatandaşlarımıza hizmet verecek. Kurban kesimlerinin Antalya'mıza yakışır şekilde yapılması için zabıta ekiplerimiz görev başında olacak. Kurban kesimlerinin sadece belirlenen yerlerde yapılması noktasında siz değerli hemşerilerimin de gereken hassasiyeti göstereceğinize inanıyorum. Vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım hizmetimiz bu bayramda da devam edecek. Belediyemize ait resmi plakalı toplu ulaşım araçlarımız ve hafif raylı sistem araçlarımız, 4 günlük bayram süresince toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.

Küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların bittiği, hasretliklerin sona erdiği bir bayram olması dileğiyle mübarek Kurban Bayramı'nızı kutluyor; bayramın Antalya'mıza, ülkemize, dünyaya sağlık, mutluluk, barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Barış ve mutluluktan yana tüm değerlerimizi koruduğunuz nice bayramlar dileğiyle Kurban Bayramı'nızı kutlarım."