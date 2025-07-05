Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gözaltına Alındı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. İlk ifadesi alınıyor. Emniyet binası önünde partililer ve milletvekilleri toplandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (4)

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in saat 11.30 itibarıyla ilk ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren emniyet binasına önüne gelen Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar ve Sururi Çorabatır, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, meclis üyeleri ve partililer, bilgi almaya çalıştı.

Diğer yandan parti yöneticileri CHP İl Başkanlığı'nda bir araya gelirken, öğleden sonra ise ilçe belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımlarıyla bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

Haber: Semih ERSÖZLER- Adem AKALAN- İrem GÜNEYBAZ- Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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