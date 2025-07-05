Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gözaltına Alındı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, Başkan Böcek'in oğlu yurt dışında bulunuyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Z.K'nin gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." denildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin adreslerindeki arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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