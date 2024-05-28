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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığına seçildi

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Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi'nin 11. dönem ilk toplantısında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birliğin başkanlığına seçildi. Başkan Böcek, yeni dönemde işbirliği ve dayanışma kültürünü güçlendireceklerini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığına seçildi.

Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisinin 11'inci dönem ilk toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. 13 ilden, 84 belediye başkanı ve 217 meclis üyesinin bulunduğu toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birliğe bağlı belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis toplantısının ev sahibi olarak açılış konuşması yapan Başkan Böcek, 31 Mart yerel seçimlerinde halkın takdirleriyle belediye başkanı ve meclis üyesi seçilen birlik üyelerini tebrik etti.

Başkan Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 4 dönem başkanlığını yaptığını hatırlatarak, "Bu birliğin kuruluşu, yerel yönetimler arasında daha güçlü bir dayanışma ve işbirliği kültürünü tesis etme amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda hiçbir belediyemizin seçildiği partisine bakılmadan, kimseyi ötekileştirmeden, ayırmadan herkesi kucaklayacağımız, işbirliği içerisinde çalışacağımız yepyeni bir dönemi başlatacağımıza inanıyorum. Yeni dönemde seçilen siz belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle daha uyumlu, azimli ve kararlı olarak çalışacağımıza şüphem yoktur. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığım döneminde başlattığım ve 2021 yılından bu yana yapılmayan 'Antalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'nu da tekrar hayata geçireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından meclis toplantısına geçildi. Geçici divan başkanlığını en yaşlı üye olarak Senirkent Belediye Başkanı Hüseyin Baykal'ın yaptığı toplantıda, Birliğin başkanlığına meclis üyelerinin teklifi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek aday gösterildi.

Yapılan gizli oylama ile Başkan Böcek, 193 meclis üyesinin oyu ile 2 yıllığına Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığına seçildi. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin divan katip üyeliğine ise Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş seçildi.

Birlik Meclisi birinci başkan vekilli Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ikinci başkan vekili ise Gökhan Yılmaz oldu.

Akdeniz Belediyeler Birliği encümen üyeleri ise Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan oluştu.

Toplantıda Akdeniz Belediyeler Birliği'nin plan ve bütçe, çevre komisyonu ve turizm komisyonu üyelerinin seçimleri de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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