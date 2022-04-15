Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'i ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'i ziyaret etti

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'i ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ilçesinde STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ilçesinde STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Böcek, ilk olarak Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı makamında ziyaret etti. Aputkan burada Böcek'e Serik Belediyespor forması ve atkısı hediye etti.

Daha sonra Serik Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Böcek, geleneksel ilçe buluşmaları kapsamında Serik'i ziyaret ettiğini belirtti.

Sorunları dinleyerek çözüm aradıklarını kaydeden Böcek, "Görevde üç yılımızı tamamladık. Planlı ve programlı şekilde 918 mahalle muhtarımız, 19 belediye başkanımızla hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadesinde bulundu.

Toplantıya CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Serik İlçe Başkanı Yusuf Dinç, İYİ Parti Serik İlçe Başkanı Kadir Bodur da katıldı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Sivil Toplum Kuruluşları, Muhittin Böcek, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title