Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'i ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ilçesinde STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Böcek, ilk olarak Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı makamında ziyaret etti. Aputkan burada Böcek'e Serik Belediyespor forması ve atkısı hediye etti.

Daha sonra Serik Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Böcek, geleneksel ilçe buluşmaları kapsamında Serik'i ziyaret ettiğini belirtti.

Sorunları dinleyerek çözüm aradıklarını kaydeden Böcek, "Görevde üç yılımızı tamamladık. Planlı ve programlı şekilde 918 mahalle muhtarımız, 19 belediye başkanımızla hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadesinde bulundu.

Toplantıya CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Serik İlçe Başkanı Yusuf Dinç, İYİ Parti Serik İlçe Başkanı Kadir Bodur da katıldı.