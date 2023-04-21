Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Ramazan Bayramı'nı Gaziantep Nurdağı'nda Karşıladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı'nı Gaziantep Nurdağı'nda karşıladı. Başkan Böcek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla düzenlenen Halil İbrahim Sofrası Buluşması'nda Gaziantepli vatandaşlarla bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutluoğlu ile birlikte Ramazan Bayramı'nı Gaziantep Nurdağı'nda karşılayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Nurdağı Fatih Millet Camii'nde bayram namazını kıldı. Nurdağı'ndaki şehit ve depremzede mezarlığı ziyareti sonrasında Başkan Böcek, Genel Başkan Davutoğlu ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Nurdağı'nda kurduğu konteyner yaşam alanında depremzedelerle bayramlaştı.

Davutoğlu ve Böcek ardından kahvaltıda Gaziantepli vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Halil İbrahim Sofrası'nda Gaziantepli vatandaşlarla kahvaltı yapan ve sohbet eden Böcek, bayramın buruk kutlandığını belirterek, "Bugün benim için çok anlamlı ve önemli bir gün çünkü bugün deprem bölgesi Gaziantep Nurdağı'ndayız. Bayramımızı buruk kutluyoruz. Birçok insanımız ailesini, eşini, annesini, babasını, çocuklarını kaybetti. Evleri yıkıldı, yalnız kaldılar, zor durumdalar. Son iftarı burada yaptık sabah da Nurdağı'nda bayram namazını idrak ettik" dedi.

Vatandaşın Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"Bayramın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve afetlerin yaşanmadığı güzel günlere vesile olmasını diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Namazdan sonra Nurdağılı hemşehrilerimizle kahvaltı yaptık, konteynerlerde onları ziyaret ettik. Çok anlamlı, çok buruk, çok üzücü burası. Babam annem rahmetli, abim rahmetli bayramı burada geçirmek istedim. Çocuklarımız var, aileleri var. İnşallah bayramı burada hep birlikte geçiriyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutluoğlu ve eşi de burada. Birlikte depremzede vatandaşlarımızı ziyaret edip bayramlarını kutlayacağız."

Bölgede görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli ile de bayramlaşan Böcek, çocuklara oyuncak dağıttı.