Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Oyunu Kullandı: 'Sağduyu Kazanacaktır'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oyunu kullandı. Başkan Böcek, "Sağduyu kazanacaktır. Vatandaşların oylarına saygı duymak bizim görevimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Bedriye Bileydi İlkokulu'na giden Başkan Böcek, 1163 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Başkan Böcek, Antalya'da seçime yoğun bir katılım olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"Demokrasiye inanan, bugüne kadar birçok seçime katılmış, vatandaşıyla beraber olmuş biri olarak da bu seçimlerin çocuklarımıza, gençlerimize, ülkemize, herkese hayırlı olmasını diliyorum. Sağduyu kazanacaktır. Vatandaşların oylarına saygı duymak bizim görevimizdir."