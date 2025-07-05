Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (12)

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BAŞKAN BÖCEK'E TUTUKLAMA KARARIAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BAŞKAN BÖCEK'E TUTUKLAMA KARARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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