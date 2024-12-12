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Antalya Büyükşehir Basketbol Takımı Süper Lig Hedefliyor

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Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de lider konumda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, süper lige yükselmeyi hedefliyor. Antrenmanlarına devam eden takım, moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirtti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü hedefini süper lig olarak belirledi.

Teknik Direktör Hakan Sun, AA muhabirine, ligdeki ilk beş maçın tamamını kazandıklarını belirterek, gruplarında lider durumda olduklarını söyledi.

Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'nda antrenmanları sürdürdüklerini ifade eden Sun, "Hedefimiz süper lige takımı çıkarmak. Şu anda takımımız gayet iyi durumda. Moral ve motivasyonumuz da yerinde. Antalya süper ligi hak ediyor. İnşallah bir sakatlık olmadığı sürece hedefimize ulaşacağız." dedi.

Sun, hafta sonunda sahalarında karşılaşacaklarını 1453 Engelliler Spor Kulübü maçını da kazarak 6'da 6 yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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