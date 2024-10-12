Başkan Muhittin Böcek, 61. Altın Portakal Film Festivali'nde Konuştu
ANTALYA Belediye Başkanı Muhuttin Böcek, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Böcek, festivalin Antalya'nın kültürel tanıtımına sağladığı katkıyı vurgularken, film sektöründeki yeniliklerin ve sanatçıların desteklenmesinin önemine değindi. Festivalin, sinemanın gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.
ANTALYA Belediye Başkanı Muhuttin Böcek, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde konuştu