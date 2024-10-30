ANTALYA Başkan Böcek: Turizme hizmet için daha fazla pay almalıyız

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, nüfusunun 10 katı yerli ve yabancı misafir ağırlayan Antalya'nın en çok katkıyı sağladığı Konaklama Vergisi'nden pay alması gerektiğini tekrarlayarak, "Büyükşehir Belediyemizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için bu kaynaklardan pay alması gerekmektedir. Bu Antalya'mızın hakkıdır" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Belek'te düzenlenen geleneksel toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın her yıl nüfusunun 10 katından fazla yerli ve yabancı misafiri ağırladığını ifade ederek, geçen yıl 55 milyar doların üzerinde olan turizm gelirinin yaklaşık 25 milyar dolarının Antalya'dan sağlandığına dikkati çekti.

KONTROLSÜZ GÖÇ

Turizm potansiyelinin ve kontrolsüz göçün ortaya çıkardığı ulaşım, altyapı ve çevre yönetimi gibi sorunların her geçen gün arttığına vurgu yapan Başkan Böcek, "Kentimizde 2 kişiye 1 araç düşmektedir. Genişlettiğimiz yollar, yaptığımız köprüler, akıllı kavşaklar, ilave toplu taşım araçları, tamamladığımız 3. Etap raylı sistem ile ulaşıma önemli katkılar sağladık. Şimdi de 18 km'lik 4. Etap Konyaaltı-varsak raylı sistem hattının yapımına çok yakında başlıyoruz. Hattın 5,5 km'si 30 metre yeraltından geçecek ve trafiğe engel olmayacaktır. 22 km'lik 5. Etap Konyaaltı-Lara-Kundu raylı sistem hattı için de çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2,5 km Konyaaltı-Meltem-Üniversite yeraltı yolu ve Kundu turizm yolu yine bu dönemde yapmayı planladığımız projelerimiz arasındadır" diye konuştu.

BEKLENTİLERİMİZ VAR

İlgili bakanlıklardan Antalya- Alanya otoban ve hızlı tren projelerinin hayata geçirilmesi, çevreyollarının tamamlanması konusunda beklentilerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Karayolları sorumluluğundaki 5 kavşak Duraliler, Korkuteli, Sanayi Efeler, Yeni Sanayi, Uncalı kavşakları yapılmadı. 37 km'lik kuzey doğu çevre yolunun 19 km'si yapıldı. 18 km'lik kuzey batı çevre yoluna hiç başlanmadı" dedi.

TURİZM ALT YAPISINA BÜYÜK YATIRIM

Sürdürülebilir bir çevre için altyapı yatırımlarımıza da aksatmadan devam ettiklerini anlatan Başkan Böcek şu bilgileri verdi:

"Serik ve Kemer merkezi arıtma tesislerimizin yenilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği protokolü yaptık. Serik'te atık su gelirimizi 20 yıl, Kemer'de 27 yıl süresince bakanlığımıza devrettik. İşbirliğimiz ile arıtma tesislerimizi faaliyete geçiriyoruz. 36 merkezi arıtma tesisimizin tamamı biyolojik arıtma olup birçoğu ileri arıtma ve derin deniz deşarjına sahiptir. Belek turizm bölgemizde 2 yıl içerisinde Tigem içme suyu tesisleri revizyonu ve Scada sistemi için 500 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Ayrıca Serik Karadayı içme suyu temin projesine başladık. Böylece Belek turizm bölgesinin önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacını 1 milyar 561 milyon TL yatırım yapıyoruz."

KENTE DEĞER KATIYORUZ

Dönemi kurtaran değil, bedeli ne olursa olsun geleceğe yönelik yatırım ve projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan Böcek, "Antalya'dan Londra'ya kadar mesafede 3605 km rekor düzeyde içme suyu hattı yaptık. Toplam 633 km kanalizasyon hattı yaptık. Deniz temizliğinin göstergesi olan mavi bayrak sayısını Türkiye'de 567 iken, Antalya'da 233'e çıkardık. Dünyanın en fazla mavi bayrağının olduğu kent konumundayız" dedi.

ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAĞIZ

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'nın yanı sıra, ANTAB-Antalya Turizm Birliği Başkanlığı ve Cittaslow Türkiye koordinatörlüğü görevlerinin olduğunu da hatırlatan Başkan Böcek, "33 ülkeden 303 belediyenin üye olduğu uluslararası Cittaslow ağının 25 Ekim'de Roma'da düzenlenen koordinatörler toplantısında uluslararası Cittaslow genel başkan yardımcılığına oybirliği ile seçildiğimi de sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

KONAKLAMA VERGİSİ ANTALYA'NIN HAKKIDIR

Turizm konaklama vergisine de değinen Başkan Böcek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bıkmadan usanmadan tekrarlıyorum. Bildiğiniz gibi turizm geliştirme ajansı kuruldu ve konaklama vergisiyle sektörün üzerinden milyar dolardan fazla kaynak yaratıldı. Toplanan kaynağa yüzde 40 oranında en büyük katkıyı Antalya'mız yapmaktadır. Yerleşik nüfusla yaklaşık 30 milyona hizmet ederken, biz genel bütçeden sadece yerleşik nüfus 2 milyon 696 bin kişiye göre pay almaktayız. Büyükşehir belediyemizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için bu kaynaklardan pay alması gerekmektedir. Bu para Antalya'mızın hakkıdır. Örneğin son gittiğim Roma'da konaklama vergisi günlük kişi başı 10 Euro ödedik. Bu bedel yerel yönetime aktarılır. Rakip olduğumuz uluslararası şehirlerde olduğu gibi konaklama vergisinden faydalanırsak turizmde çok daha güçlü oluruz."

Haber-Kamera: ANTALYA, -