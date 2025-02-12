Antalya Basın Ödülleri'nde Anadolu Ajansı'ndan Üç Başarı
Antalya Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği 2024 Yılı Antalya Basın Ödülleri'nde, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğü ekibinden 3 gazeteci ödül aldı. Yarışmada 108 eser yer aldı.
Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2024 Yılı Antalya Basın Ödülleri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ekibinden 3 gazeteci ödül kazandı.
AGC binasında ödül kazananların açıklandığı toplantıda konuşan Cemiyet Başkanı İdris Taş, birbirinden değerli, alanlarında uzman jüri üyelerinin son derece titiz bir çalışma neticesinde, yılın gazetecilerini seçtiklerini belirtti.
Antalya Basın Ödülleri'nde 108 eserin yarıştığını vurgulayan Taş, "Yarışmamıza katılımın fazla olması memnuniyet verici." dedi.
Taş, konuşmasının ardından ödül alan gazetecileri açıkladı.
Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünden kıdemli muhabir Ayşe Yıldız'ın "Tarımda Çığır Açacak Buluş" başlıklı eseri ekonomi dalında, fotomuhabiri Orhan Çiçek'in "Hayata Dokunuş" eseri güncel haber fotoğrafı dalında ödül kazandı. AA kıdemli kameramanı Bekir Bektaş ise "Selgeli Yörük Fatma" görüntüsüyle jüri özel ödülüne layık görüldü
2024 AGC Antalya Basın Ödülleri Jürisinde gazeteci yazar Mustafa Arslan, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sami Tolga Adanalı, Anadolu Ajansı Yurt Haberleri Müdür Yardımcısı Eda Ünlü Özen, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akpolat yer aldı.