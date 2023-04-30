ANTALYA-BAKAN ERSOY 12 AY TURİZM OLGUSU TURİZMİN TÜM PAYDAŞLARI İÇİN ÖNEMLİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 ay turizm olgusu sadece turizm tesisleri için değil, turizmin tüm paydaşları ve tedarikçileri için de önemli dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'ni ziyaret etti. Kazı çalışmalarını inceleyen Bakan Ersoy, çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamada bulundu. Bakanlık olarak en önemli sorumluluklarından birinin kültür varlıklarının korunmasını sağlamak olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, bugüne kadar birçok kültürel miras projesine imza attıklarını, Side, Alanya, Perge ve Patara'da olduğu gibi Olympos'ta da kültürel mirasa değer katacak çalışmaları hayata geçirdiklerini anlattı. Olympos'ta 1990'lı yıllarda Antalya Müzesi'nce kazı çalışmalarına başlandığını aktaran Bakan Ersoy, kazı çalışmalarını Pamukkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gökçen Öztaşkın'ın devam ettirdiğini söyledi. Bakan Ersoy, 2006'dan bugüne kadar bakanlık ve valilik tarafından bölgeye 4,5 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldığını da kaydetti.Antalya'da kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir turizmin önemli bir unsuru olarak kullanılması konusunda yatırımlar yaptıklarını anlatan Ersoy, kültürel miras alanlarıyla ilgili atılan adımların stratejik ve önemli amaçları olduğunu kaydetti. Antalya'da turizmle bağlantılı kültürel miras koridoru oluşturmak ve sürdürülebilir olarak kültürel mirasın hem korunması hem de turizmin içinde vazgeçilmez bir unsur, nitelikli bir turizm ürünü olarak yer almasını sağlamayı istediklerine işaret eden Bakan Ersoy, Böylelikle esas ihtiyaç duyduğumuz, 12 ay devam eden turizm hareketliliğini arzu ettiğimiz seviyelere çıkarmak adına önemli adımlar atmış oluyoruz. 12 ay turizm olgusu sadece turizm tesisleri için değil, turizmin tüm paydaşları ve tedarikçileri için de önemli diye konuştu.

'SON YILLARDA TAMAMEN BU POLİTİKAYI GÜDÜYORUZ'

Özellikle Antalya'da yatak kapasitesi ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, Nitelikli turizm yapmaya, rakiplerimizden ayıran kültürel ve doğal mirasımızı sürdürülebilir şekilde korumaya ve bunları en doğru ve güvenli biçimde yönetmeye ihtiyacımız var. Biz son yıllarda tamamen bu politikayı güdüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde 9-11 Mayıs'ta Global Sürdürülebilir Turizm Konferansı'nı (GSTC 2023 Antalya) Antalya'da düzenleyeceklerini de söyleyen Bakan Ersoy, TGA'nın kuruluşundan bu yana yürütülen tanıtım ve pazarlama çalışmalarının meyvesini aldıklarını ve almaya devam ettiklerini kaydetti. (DHA)