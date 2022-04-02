ANTALYA-BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÖNCE ATEŞKES SONRA BARIŞ

ANTALYA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, savaşı bitirmek için çabaların devam ettiğini belirterek, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mız Zelenski ile görüştü, bugün Sayın Putin'le görüşecek. Önce dışişleri bakanlarını mümkünse daha sonra cumhurbaşkanlarını da biraraya getirerek bir kalıcı ateşkes arkasından barışa giden atılması gereken adımlar" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140'ıncı kuruluş yıl dönümü ve 'Kente Önem Katanlar Ödül Töreni'ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aşı ve pandeminin etkilerinin azalmasıyla küresel büyümenin tekrar başladığı ve tam bu sırada Rusya- Ukrayna savaşının patlak verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, 'Rusya'ya uygulanan sert yaptırımlar dünya ekonomisinin büyüme tahminlerini altüst etti. Bu savaşın ve yaptırımların ne kadar devam edeceğine de bağlı. Rusya ve Ukrayna, bölgesel ve küresel anlamda iki önemli enerji, ham madde ve gıda ihracatçıları, bunlar durduğu için arzda ve dünya enflasyonunda etkisi var" diye konuştu.

Savaşın olumsuz etkilerinin görüldüğünü söyleyen Bakan Çavuşoğlu, 'Bunları karamsar bir tablo çizmek için anlatmıyorum. Elbette savaşın etkisinin bölgemiz için kaçınılmaz olduğunu herkes biliyor ama gerçek resmi görmeden doğru karar alamayız, sorunlara çözüm bulamayız. Türkiye olarak salgından olduğu gibi bu krizden etkilendik. Elbette bu krizlerden biz de etkileniyoruz. Tüm dünya gibi biz de zorluklarla karşı karşıyayız ancak bu zorlukları da yine Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aşacağız, aşıyoruz. Üretimle ihracatla hizmet sektörüyle turizmle büyüyen bir ülkeyiz" dedi.

'UKRAYNA'DA 70 CİVARINDA VATANDAŞIMIZ VAR'

Türkiye'nin pandemi, Afganistan ve Ukrayna krizlerindeki tahliyelerde dünyada öncü ülkelerden olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, '100 binden fazla vatandaşımızı 165 ülkeden pandemi zamanında tahliye ettik. Ukrayna savaşında hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30'u Mariupol'da. Bugün onları da çıkarmaya çalışıyoruz. Uluslararası örgütlerle iş birliği yapıyoruz çünkü ilk defa bir sessizlik ve geçici ateşkesten bahsediyoruz gerçek anlamda. İki ülke arasında ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı bir barışa doğru adım atılması konusunda çabalar kadar insani konularda da Türkiye olarak çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

'DÜNYA ANTALYA'YI KONUŞTU'

Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hemen inisiyatif aldığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

'Savaşın başlamasından sonra Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları ilk kez Antalya'da bir araya geldi. Tüm dünyanın gözü Antalya'mızdaydı. 3 gün boyunca tüm dünya, Antalya'yı konuştu, iki tarafın talebi üzerine biz de o toplantıya katıldık. Ardından salı günü müzakere heyetleri de Belarus dışındaki ilk görüşmelerini İstanbul'da yaptı. Müzakerelerde ilk anlamlı ilerleme İstanbul'da sağlandı. Salı gününden bu yana da müzakerelerle ilgili olumlu adımlar ve açıklamalar iki taraftan da gelmeye başladı. Şimdi inşallah hep birlikte bölgemize barış ve huzuru getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz, çabalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Zelenski ile görüştü, bugün Sayın Putin'le görüşecek. Önce dışişleri bakanlarını mümkünse daha sonra cumhurbaşkanlarını da bir araya getirerek bir kalıcı ateşkes arkasından barışa giden atılması gereken adımlar. Bugün İsviçre Cumhurbaşkanı ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla sürekli temas halindeyiz."