Antalya Arkeoloji Müzesi'nin Tavus Kuşları Ziyaretçilerin Gözdesi

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin renkli nöbetçileri tavus kuşları

45 yıldır ziyaretçilere eşlik ediyor müzeyi görüntüleriyle renklendiriyorlar

Müze tarafından tescillenen 5 tavus kuşu ziyaretçilerin de ilgi odağı

ANTALYA - Antalya Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde 1980'li yıllardan bu yana varlıklarını sürdüren tavus kuşları, ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Doğal üreme yoluyla nesilleri yenilenen ve son olarak geçen yıl beyaz tüylü bireylerin katıldığı 5 tavuskuşu, müze bahçesinde özgürce dolaşıyor, adeta misafirlere eşlik ediyorlar.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin gölgeliklerle sarılı bahçesinde beyaz ve mavi tüyleriyle süzülen tavus kuşları, tarihi eserlerin arasında sessiz birer ev sahibi gibi dolaşıyor. Ziyaretçiler müze bahçesine adımlarını attığı an, bazen bir çatıda kanat çırpan beyaz tavus kuşuyla, bazen amforaların gölgesinden süzülen göz alıcı yeşil kuyruğuyla karşılaşıyor. Bahçedeki antik kalıntılarla iç içe geçmiş doğal yaşam, müzeyi yalnızca bir sergi mekanı değil, aynı zamanda yaşayan bir açık hava atmosferine dönüştürüyor.

1980'lerden bugüne

Antalya Arkeoloji Müzesi bahçesinde tavus kuşları ilk kez 1980'li yıllarda görülmeye başlandı. O tarihten bu yana tavus kuşları müze bahçesinin ayrılmaz bir parçası haline gelirken, doğal üreme yoluyla nesiller de değişti. Şu an da müze bahçesinde bulunan 5 tavus kuşunun tamamı son yıllarda dünyaya gelmiş bireylerden oluşuyor. Bu kuşların bazıları yaklaşık 5 yıldır burada yaşarken, beyaz tüylü tavus kuşları ise müze bahçesine geçen yıl dahil oldu. Tavus kuşlarının doğal döngüsü, geçmişte ise farklı şekillerde sürdürüldü. Tescil süreci öncesinde, müzede dünyaya gelen yavruların bazıları çevredeki antik kentlere gönderiliyordu. Ancak tescil kararının ardından, doğan yavrular artık yalnızca müze sınırlarında yaşamlarını sürdürüyor. Bu süreç içinde zamanla ömrünü tamamlayıp hayatını kaybeden kuşlar da oldu; ancak tavus kuşları müze bahçesinde varlığını sürdüren canlı bir gelenek olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği müze, yıl boyunca binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Yaz aylarında artan turist hareketliliğiyle birlikte günlük ziyaretçi sayıları dikkat çekerken, sadece sergi salonları değil, müze bahçesi de ilgi gören alanlar arasında yer alıyor. Bahçede serbestçe dolaşan tavus kuşları, özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor; pek çok ziyaretçi müze gezisinin ardından uzun süre bahçede vakit geçiriyor.

Müze bahçesini gezen ziyaretçiler, özellikle beyaz tavus kuşlarına yoğun ilgi gösteriyor. Pergola yapısının demirleri arasında gezinirken görülen kuş, fotoğraf makineleri ve telefon kameralarının odağına yerleşiyor. Bazı ziyaretçiler çocuklarının tepkilerini kaydederken, bazıları da çatıda kanatlarını açan tavus kuşunu görüntülemek için gökyüzüne yöneliyor.

Ziyaretçilerin gözünden tavus kuşları

Ziyaretçilerden 5 buçuk yaşındaki İnci Yılmaz, ilk kez beyaz tavus kuşu ile karşılaştığını söyleyerek, şöyle konuştu: "İlk kez geldim. Çok güzel. Bir tane tavus kuşu buldum. Daha önce hayvanat bahçesinde bir tane görmüştüm. Ama daha önce beyaz tavus kuşu hiç görmemiştim. Sadece telefonda öğretmenim beyazını gösterdi. Burada beyaz tavus kuşu görünce mutlu oldum."

Mimar olan babası Berk Yılmaz ise müzenin yapısal değeriyle birlikte bu canlı ortamın korunması gerektiğine dikkat çekti: "Çok değerli mimarların eseri burası. Umarım bu fikirden geri dönülür. Tavus kuşlarının, bu güzel bahçenin içerisinde özgürce dolaşmaları çok hoş. Güzel havalarda gelip oturup onları izlemek insanı mest ediyor."

Özbekistan'dan gelen bir turist, "Müze bahçesi tavus kuşları çok güzel, video çektim, arkadaşlarıma göndereceğim," derken, İtalya'dan gelen bir başka ziyaretçi ise, "Müze bahçesinde hayvanları görmek gerçekten çok keyif verici. Çok sevimliler. Çocuklar çok sevdi" sözleriyle duygularını paylaştı.

Müze yenileniyor

Antalya Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı kapsamlı bir projeyle yakın zamanda yenilenecek. Eserler geçici olarak özel şartlarda korunacak, müze yapısı ise modern müzecilik anlayışı doğrultusunda yeniden inşa edilecek. Bu süreçte, tavus kuşlarının güvenli bir alana taşınması ihtimal dahilinde. Antalya Doğal Yaşam Parkı'na geçici olarak bırakılması değerlendiriliyor. Müze tamamlandığında ise kuşların yeniden kendi doğal ortamları olan bahçeye dönmeleri planlanıyor.