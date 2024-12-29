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Antalya Altyapısına 19 Milyar Lira Yatırım Yapıldı

Antalya Altyapısına 19 Milyar Lira Yatırım Yapıldı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, son 5 yılda altyapıya yapılan 19 milyar liralık yatırımları ve çeşitli sosyal destek projelerini açıkladı. Başkan, bu yatırımlarla birlikte şehrin gelişimini sağlamak ve vatandaşlara yardım etmek için çalıştıklarını vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, altyapıya son 5 yılda 19 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıkladı.

Böcek, yaptığı açıklamada, Antalya'nın gelişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını, belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, kimseyi ötekileştirmeden milletin parasını millet için harcadıklarını kaydetti.

Çiftçiyi desteklediklerini anlatan Böcek, yıl içerisinde 19 bin 571 ekonomik değeri yüksek fide ve fidan hibesi yaptıklarını, 10 bin adet nergis soğanı ve 5 bin adet frezya soğanı dağıttıklarını bildirdi.

Böcek, 53 sulama kooperatifine 85 milyon liralık enerji desteği sağladıklarını, bu sayede 22 bin çiftçinin üretim maliyetlerinin düştüğünü belirtti.

Kumluca Mavikent Toptancı Hali'nde günlük 3 ton kurutma, 130 ton paketleme kapasitesi bulunan tesis açtıklarını anlatan Böcek, Elmalı ve Kumluca'da daha önce hayata geçirdikleri dijital takip sistemini Aksu ve Serik'te de uyguladıklarını aktardı.

Altyapı yatırımlarına değinen Böcek, şunları kaydetti:

"ASAT Genel Müdürlüğümüz, Nisan 2019'dan bu yana 10 milyar 15 milyon 69 bin lira yatırım bedeliyle Antalya ile Londra arası kadar içme suyu hattı yapımı gerçekleştirdi. 19 ilçe, 913 mahallede içme suyu, kanalizasyon ve atıksu ile ilgili eksiklikleri tamamlıyoruz. 2 milyar 788 milyon 336 bin liralık atıksu, 2 milyar 851 milyon 87 bin liralık tesis ve hizmet yatırımını hayata geçirdik. 660 kilometre kanalizasyon hattı döşedik. ASAT aracılığıyla son 5 yılda Antalya'nın altyapısına toplam 19 milyar 237 milyon 357 bin liralık yatırım yaptık. Sürdürülebilir çevre politikaları, temiz enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması için gösterdiğimiz çaba meyvelerini verdi. Ulusal ve uluslararası 20 çevre ödülünün sahibi olduk."

"Aşevlerinden 1 milyon 190 bin porsiyon sıcak yemek dağıttık"

Başkan Böcek, bu yıl 10 bin 422 çocuğu halk süt, 1393 çocuğu halk mama ile buluşturduklarını belirtti. 1488 çölyak hastası için glutensiz un, şehriye, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımında bulunduklarını anlatan Böcek, kreş ve gündüz bakımevi sayısını 19'a çıkardıklarını bildirdi.

Zor durumdaki 910 vatandaşa hasta yatağı, 81 kişiye de tekerlekli sandalye yardımı yaptıklarını kaydeden Böcek, 3 bin 873 kişiye sosyal kart, 1645 kişiye de nakit desteği sağladıklarını ifade etti.

Aşevlerinden toplam 1 milyon 190 bin porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Böcek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Sağlık Merkezi ile hiçbir sağlık güvencesi aramaksızın ücretsiz hizmet sunmayı sürdürdük. Merkezde 36 bin 816 vatandaşımızın ücretsiz diş tedavisini yaptık. Mobil kuaför ile 7 bin 958 vatandaşımıza saç kesim hizmeti sunduk. 2 bin 58 vatandaşımızın özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik. 4 bin 458 üniversite öğrencisine burs verdik. Kentteki üniversitelerde eğitim gören öğrencilere her ay 5 ton suyu ücretsiz vermeye devam ediyoruz."

Altın Portakal Film Festivali, Piyano Festivali, Antalya Kitap Fuarı, Gastronomi Festivali, Hobifest, Antalya Yörük Türkmen Festivali ve Yılbaşı Festivali, Yeşilçam ve Nostalji Festivali düzenlediklerini kaydeden Böcek, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı sporcuları Yusuf Can Zeybek'in aldığının altını çizdi.

Böcek, 2025 yılında da azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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