Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Finansman Konuları Ele Alındı

Güncelleme:
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde düzenlenen 12. Film Forum, kitlesel fonlama konusunu derinlemesine ele alan bir panelle başladı. Konuşmacılar, bağımsız sinemanın finansmanında kitlesel fonlamanın önemine ve stratejilerine dikkat çekti.

(ANTALYA)- Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl 12'ncisi düzenlenen Film Forum, film yapımcılarının en önemli sorunlarından biri olan finansman konusuna odaklanan bir oturumla başladı.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesinde 12. kez gerçekleştirilen, film geliştirme ve destekleme platformu Film Forum, Necla Küçükçolak ve Nurdan Tümbek Tekeoğlu'nun "Kitlesel Fonlama: Bağımsız Sinemanın Yeni Finansman Aracı" başlıklı paneliyle başladı. Panele katılan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdür Yardımcısı  Doç. Dr. Necla İlter Küçükçolak ve Avrupa Film Akdemisi (EFA) üyesi, yapımcı Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu, bir film projesini hayata geçirirken kitlesel fonlamanın nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin veriler ve tecrübelerinden hareketle ipuçlarını paylaştı. Pazarlama anlayışının genel olarak değiştiğine dikkat çeken Küçükçolak, "Artık bir şeyi sadece satmak değil onu içselleştirmek önemli" derken kitlesel fonlama sistemini, 'imece' yöntemine benzetti.

"Fongogo, Türkiye'de ödül bazlı kitle fonlamasında en başta gelen platform"

Kitle fonlamasını dijital bir platform üzerinden bireysel katkılarla damlaya damlaya göl olması olarak tanımlayan Küçükçolak, "Fongogo, Türkiye'de ödül bazlı kitle fonlamasında en başta gelen platform. Fongogo'nun 2023- 2024 datasına baktığımızda toplam hedef 1,1 milyon TL iken 816 bin TL elde edilmiş. Gerçekleşen fon da 2024'te 888 bin, 2023'te 1,2 milyon. Çok büyük rakamlar değil. Amaç zaten sadece parasal boyutu değil bir kitle oluşturmak. Filminizi takip eden bir kitleyi daha en başından sürece dahil etmek" diye konuştu.

"Gerçekçi hedef belirlemek"

Küçükçolak, bu noktada başarıya ulaşabilmek için gerekli olanları şöyle sıraladı:

"Gerçekçi hedef belirlemek ve süreyi kısa tutmak; maksimum 60 gün deniyor. Hedefin yüzde 30'unu ilk 10 günde toplamak önemli, deniyor. Dolayısıyla proje başlamadan önce çekirdek fon sağlayacaklar listesi oluşturmak ve onu elde etmek, bir sonraki proje için iyi bir referans oluyor. Güçlü bir hikaye anlatımı, 'hayal, yolculuk, destek, birlikte' gibi duygusal bağlar kuran kelimelerle anlatmak önemli deniyor. Bununla birlikte dijital görünürlük ve etkileşim önemli. Görsel içerik kullanımı başarı oranını artırıyor, diyor akademik çalışmalar."

Kaynak: ANKA / Güncel
