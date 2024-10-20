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Antalya Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü ancak ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 3 hektarlık bir alanı etkiledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine, 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel

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