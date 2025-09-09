Antalya Akvaryumu, Canlılık ve Eğlenceyle Turist Akınına Uğruyor

Avrupa'nın ikinci, dünyanın beşinci büyük akvaryumu olduğu belirtilen, yeni ilave edilen canlılarla balık varlığı 28 bine ulaşan Antalya Akvaryum, hem eğlenmek hem su altı yaşamını öğrenmek isteyen yabancı turistlerin de rotasında yer alıyor.

Konyaaltı Sahili'ne 70 metre mesafede, 30 dönüm üzerine kurulan, 15 bin metrekare kapalı alana sahip akvaryum, Hint Okyanusu'ndan Kızıl Deniz'e, Atlantik ve Pasifik Okyanuslarından Akdeniz'e, Amazonlara kadar dünyanın çok farklı bölgelerine ait canlılara ev sahipliği yapıyor.

Her yıl yeni konseptlerin oluşturulduğu akvaryuma, 6 bin 150 yeni balık ilave edildi.

Piranadan dev köpek balıklarına vatozlardan yılan balıklarına kadar 40'ın üzerinde türde toplam 28 bin balığın bulunduğu akvaryumda, misafirler su altı yaşamını yakından inceliyor.

Açıldığı 2012'den bu yana milyonlarca kişinin ziyaret ettiği akvaryum, günlük ortalama 3 bin misafire ev sahipliği yapıyor.

Her geçen yıl ilginin arttığı akvaryumda ziyaretçiler, ayrıca Kar Dünyası'nda her mevsim kar topu oynama, Face2Face Bal Mumu Heykel Müzesi'ndeki ünlülerin bal mumu heykellerini görme, dört boyutlu sinemaya gitme, Vahşi Yaşam Parkı'ndaki çok farklı hayvanları yakından görme fırsatı yakalıyor.

En çok köpek balıklarını merak ediyorlar

Antalya Akvaryumun Genel Koordinatörü Ufuk Gezgin, AA muhabirine, yeni ilavelerle akvaryumdaki balık sayısını 28 bine çıkardıklarını, misafirlere çok zengin deniz altı dünyası sunduklarını söyledi.

Misafirlerin, akvaryumda gün boyunca eğlenebildiğini belirten Gezgin, "Ağustosta günlük 3 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Yıl boyunca mevsimine göre değişebiliyor, günlük 2 bin 500-3 bin misafir geliyor. Aylık 100 bin civarında ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilerin yüzde 60'ını yabancı turistler oluşturuyor. Yabancılar da çok seviyor, burayı görmek istiyor." diye konuştu.

Gezgin, farklı illerden gelen misafirlerin yanı sıra özellikle çocukların akvaryuma yoğun ilgi gösterdiğini, okullarla işbirliği yaparak daha fazla çocuğun deniz altı dünyasını yakından görmelerine fırsat tanıdıklarını kaydetti.

Akvaryumda bu sene balık sayısını ve türünü artırdıklarını belirten Gezgin, "Her milliyetten ziyaretçiler farklı tepkiler veriyor. Çocukların talebi çok fazla. Yabancıların en çok merak ettiği şey köpek balığı oluyor. Köpek balıklarını görmekten büyük keyif alıyorlar. Profesyonel dalgıçlarımız var. Bazı misafirler, özellikle köpek balıklarının yemleme saatinde geliyor, güzel görüntüleri izliyor." ifadelerini kullandı.

Gezgin, ziyaretçilerin evlilik teklifi, doğum günü kutlaması gibi farklı taleplerini de karşıladıklarına değinerek, akvaryumun sadece eğlendiren değil, aynı zamanda eğiten bir yer olduğunu dile getirdi.

Çocukların su altı yaşamını, denizleri öğrenerek balıkların yaşamını görmesi ve çevre bilincinin oluşması açısından önemli olduğunu aktaran Gezgin, özellikle kışın okullarla işbirliği yaparak, çocukların akvaryumu görmesini sağladıklarını sözlerine ekledi.