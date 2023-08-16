Antalya-Akseki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, yangına yapılan etkin müdahaleler sonucunda yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.