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Antalya, Akseki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akseki ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akseki ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Yumaklı, "Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Antalya Güncel Haberler

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